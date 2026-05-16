A Londra in piazza estrema destra e ProPal, polizia in massima allerta

LONDRA, 16 MAG - La polizia londinese è pronta oggi alla giornata più impegnativa degli ultimi anni, con decine di migliaia di manifestanti attesi per l'ultima manifestazione organizzata dall'attivista di estrema destra Tommy Robinson. La Metropolitan Police ha dichiarato che avrebbe schierato 4.000 agenti, insieme a cavalli, cani, droni ed elicotteri, per gestire la marcia e una contro-manifestazione congiunta a una protesta pro-palestinese, nonché la finale di FA Cup. La Met ha imposto diverse condizioni alle due manifestazioni, sui percorsi e sugli orari, nel tentativo di tenere separati i partecipanti delle fazioni opposte. Le forze dell'ordine, che stimano che l'operazione costerà 4,5 milioni di sterline, hanno avvertito in una dichiarazione che adotteranno "un approccio di tolleranza zero". Ciò include, per la prima volta, la responsabilità legale degli organizzatori di garantire che gli oratori invitati non violino le leggi sull'incitamento all'odio. Robinson, il cui vero nome è Stephen Yaxley-Lennon, è un ex hooligan del calcio diventato attivista anti-islamico, la cui notorietà è cresciuta vertiginosamente negli ultimi anni, in particolare online. Lo scorso settembre, ha radunato fino a 150.000 persone nel centro di Londra per una manifestazione a tema simile, proclamando "unità nazionale, libertà di parola e valori cristiani". Il proprietario di X, Elon Musk, è intervenuto a quell'evento, che ha scioccato l'opinione pubblica britannica per la sua portata e il suo messaggio crudo, nonché per gli scontri tra alcuni partecipanti e la polizia, in cui decine di agenti sono rimasti feriti. La polizia metropolitana stima che circa 50.000 dei suoi sostenitori parteciperanno oggi, mentre si prevede la presenza di 30.000 persone alla manifestazione rivale per la Giornata della Nakba, che commemora lo sfollamento dei palestinesi nel 1948 durante la creazione di Israele. Il gruppo Stand Up to Racism ha unito la sua marcia antifascista all'evento della Giornata della Nakba. L'ufficio di Starmer ha affermato che il leader di centrosinistra ha riconosciuto che la maggioranza avrebbe protestato pacificamente come "cittadini rispettosi della legge", ma ha avvertito che una minoranza era composta da "teppisti violenti". La polizia ha anche espresso timori riguardo alla possibile presenza di gruppi di hooligan del calcio che in passato hanno sostenuto Robinson. La Met ha affermato che il riconoscimento facciale in tempo reale sarebbe stato utilizzato per la prima volta per controllare una protesta, mentre il governo ha bloccato l'ingresso in Gran Bretagna a 11 "agitatori stranieri di estrema destra" per la manifestazione di Robinson.