A Lisbona la seconda edizione del Festival della chitarra portoghese

LISBONA, 05 MAR - Si svolge dal 6 al 7 marzo, in diversi teatri di Lisbona, la seconda edizione del Festival della chitarra portoghese, una rassegna musicale esclusivamente dedicata a questo particolare tipo di strumento cordofono, che con la sua singolare cassa di risonanza "a goccia" discende direttamente dalla cetera rinascimentale ed è molto usato nel fado o, più in generale, nella musica tradizionale portoghese. Organizzato dal Museo del fado e della chitarra portoghese, il festival vuole affermarsi come uno spazio non solo di celebrazione e scoperta, ma anche di reinvenzione di uno degli strumenti più singolari della cultura musicale europea. Per questo motivo l'edizione di quest'anno - oltre a recuperare e omaggiare Armandinho (1891 - 1946), una figura importante nella storia dello strumento - ospita chitarristi già affermati e ben noti agli appassionati, come Custódio Castelo, e giovani promesse come Mafalda Lemos, insieme ad artisti provenienti da altri ambiti musicali, fra cui il celebre pianista jazz Mário Laginha.