A Kiev ripristinata la corrente in oltre 600 mila case

ROMA, 10 GEN - A Kiev, la capitale ucraina, è stata ripristinata la corrente elettrica in più di 600.000 case totali dopo che era stato disposta un'interruzione a seguito un massiccio attacco russo. Lo riporta RBC-Ucraina con riferimento al telegramma Dtek, il più grande investitore privato nel settore energetico in Ucraina. "Gli operatori del settore energetico hanno ripristinato l'elettricità in altre 60.000 case di residenti di Kiev. In totale, dopo il massiccio bombardamento, l'elettricità è già stata ripristinata in 648.000 case", si legge nel rapporto.