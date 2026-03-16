Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

A Kiev attacco con droni in pieno giorno, 'diverse esplosioni'

AA

KIEV, 16 MAR - Diverse esplosioni sono state sentite stamane nel centro di Kiev, mentre le autorità ucraine hanno riferito di un raro attacco aereo in pieno giorno attribuito alla Russia, con diversi droni e almeno due missili intercettati. È quanto riferito da giornalisti sul posto. "I resti di un drone sono caduti proprio nel centro della città, senza causare vittime", ha indicato il sindaco Vitali Klitschko su Telegram. "L'attacco nemico su Kiev continua, restate nei rifugi", ha aggiunto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
KIEV

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario