A Kiev attacco con droni in pieno giorno, 'diverse esplosioni'

KIEV, 16 MAR - Diverse esplosioni sono state sentite stamane nel centro di Kiev, mentre le autorità ucraine hanno riferito di un raro attacco aereo in pieno giorno attribuito alla Russia, con diversi droni e almeno due missili intercettati. È quanto riferito da giornalisti sul posto. "I resti di un drone sono caduti proprio nel centro della città, senza causare vittime", ha indicato il sindaco Vitali Klitschko su Telegram. "L'attacco nemico su Kiev continua, restate nei rifugi", ha aggiunto.