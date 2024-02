A Ischia trovata morta la donna scomparsa dieci giorni fa

ISCHIA, 28 FEB - È stata ritrovata morta la donna di Casamicciola scomparsa da casa lo scorso 17 febbraio. Il cadavere della 51enne sposata e madre di due figlie è stato trovato nella tarda mattinata di oggi dagli inviati della trasmissione tv 'Chi l'ha Visto' 'Francesco Paolo Del Re e Marco Monti i quali hanno subito avvisato i familiari e le forze dell'ordine. Il corpo era in un terreno sotto alcuni alberi in un'area a poca distanza dalla piazza di Succhivo dove la donna aveva lasciato la sua vettura e dove era stata vista per l'ultima volta da alcuni testimoni il giorno della sua scomparsa. Il cadavere è stato riconosciuto dal marito ed ora si attende l'arrivo del giudice di turno che ne autorizzi la rimozione.