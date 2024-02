A Ischia riprese le ricerche della donna scomparsa

ISCHIA, 19 FEB - Ad Ischia sono riprese all'alba le ricerche della donna scomparsa da sabato mattina e vista per l'ultima volta dall'altra parte dell'isola, a Succhivo. La 51enne, sposata e madre di due figli, abita a Casamicciola e sabato ha preso l'auto per percorrere diversi chilometri e raggiungere la piazza di Succhivo. Qui l'ha parcheggiata lasciando al suo interno la borsa ed il cellulare e si è diretta verso un sentiero che conduce in campagna, venendo ripresa dalle videocamere di un sistema di sorveglianza: da quel momento non si hanno più notizie di lei. La donna sembra scomparsa nel nulla nonostante le imponenti ricerche attivate sin da sabato pomeriggio: oltre ai familiari la 51enne è ricercata dai carabinieri della compagnia di Ischia, dalla Capitaneria di Porto che ha impiegato una vedetta per perlustrare da mare le zone in cui potrebbe essersi diretta dopo aver lasciato la sua macchina in sosta e da numerosi volontari che stanno utilizzano anche dei droni per ritrovarla. L'unica traccia al momento è quella di un possibile avvistamento a bordo di un autobus di linea dove un testimone dice di averla vista salire, per dirigersi verso le zone alte di Ischia. Stamattina da Napoli è arrivato anche il reparto cinofili dei carabinieri, che ha avviato le ricerche da casa della scomparsa, ed un elicottero dell'Arma sta sorvolando la zona sud dell'isola ma sino a questo momento ancora nessuna traccia della donna è stata rilevata.