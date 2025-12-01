Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

A Hong Kong 13 arresti per il rogo dei grattacieli

AA

PECHINO, 02 DIC - La polizia di Hong Kong ha annunciato l'arresto di 13 persone per l'incendio che la scorsa settimana ha devastato sette delle 8 torri residenziali di Wang Fuk Court, nel distretto di Tai Po, causando almeno 151 morti. L'ultimo bollettino delle vittime, a cui si aggiungono 79 feriti e oltre 30 dispersi, ha rimarcato la gravità del disastro e le difficoltà delle autorità dell'ex colonia e di Pechino nel tenere a freno la rabbia per la tragedia, frutto di opacità e corruzione, mentre un attivismo civico è riemerso con prepotenza nella popolazione a dispetto della stretta cinese sulle autonomie della città. Chan Tung, a capo del dipartimento Criminalità e Sicurezza, ha detto che l'aver "immediatamente avviato un'indagine per omicidio colposo" ha portato alla custodia cautelare di 13 persone. Nel mirino le scarse regole sulla sicurezza e i materiali impropri per i lavori di ristrutturazione da milioni di dollari della struttura, avviati a metà del 2024. Le reti di plastica e il polistirolo sarebbero state le cause della diffusione delle fiamme, con i sistemi d'allarme inattivi. Alcune parti delle reti non hanno superato i test di resistenza al fuoco: sarebbero state danneggiate da un uragano e gli appaltatori avrebbero puntato al risparmio. La Commissione indipendente contro la corruzione ha riferito che sta conducendo "un'indagine completa sulla possibile corruzione nel grande progetto di ristrutturazione".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PECHINO

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario