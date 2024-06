A giugno in vacanza 15 milioni di italiani

Folla di viaggiatori in partenza in Stazione Centrale per il weekend di fine luglio-inizio agosto, che coincide con il primo esodo verso le località di vacanza, Milano, 29 luglio 2022. Il nuovo picco dei contagi, l'inflazione, il caro energia e la percezione di instabilità politica del paese si fanno sentire sulle partenze estive degli italiani. Secondo un'indagine di Confcommercio con Swg molti andranno in vacanza - 27 milioni, come nel 2019 - ma la recrudescenza pandemica fa crollare le partenze di luglio a 12,3 milioni rispetto ai previsti 16,8 milioni. Rincari e crisi politica incidono su agosto e settembre: si riducono di 3 milioni i viaggi di 7 giorni o più e aumentano quelli di durata media (3-6 giorni) e soprattutto i mini break. In calo anche il budget, specialmente sulle vacanze di media durata.Ansa/ Paolo Salmoirago