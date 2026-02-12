A gennaio affitti a New York alle stelle, record storici

NEW YORK, 12 FEB - Il caro affitti a New York non ha tregua. Secondo il rapporto mensile Miller Samuel per Douglas Elliman, a gennaio sono stati raggiunti nuovi massimi storici con una media da 4,695 a 4,800 dollari al mese per un appartamento di una stanza. Si tratta del terzo livello più alto e pari ad un aumento di circa l'8% rispetto allo stesso periodo nel 2025. In quartieri come Tribeca o SoHo, l'affitto arriva anche a 8 mila dollari al mese. In generale dal 2020 si è registrato un aumento del 60%, il salasso affitti pesa anche su nuclei familiari con redditi superiori ai 100 mila dollari. I costi restano elevati anche perché la domanda continua a superare l'offerta, quella che viene definita come una crisi immobiliare è alimentata dal fatto che gli inquilini attuali non si trasferiscono, preferendo rinnovare i contratti esistenti per paura di costi più alti, creando così un blocco del turnover e riducendo drasticamente la disponibilità di appartamenti. Aumentati anche gli affitti del lusso, pari al 10% del mercato. La media è di 11,500 dollari al mese, con un incremento del 14%. Secondo Jonathan Miller, autore del rapporto annuale, si guarda attentamente ad un'eventuale decisione della Federal Reserve si tagliare i tassi di interesse. Mutui più bassi significano più acquirenti e di conseguenza meno affittuari.