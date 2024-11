A gennaio a Milano il processo d'appello per Alessia Pifferi

Il processo d'appello a carico di Alessia Pifferi, condannata all'ergastolo in primo grado per l'omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana, è stato fissato per il prossimo 29 gennaio davanti alla Corte di Assise d'appello di Milano. La sentenza di condanna della 38enne, difesa dell'avvocato Alessia Pontenani, era stata emessa dalla Corte di Assise di Milano lo scorso 13 maggio, al termine di un processo durante il quale la donna era stata sottoposta a una perizia psichiatrica che aveva stabilito la sua capacità di intendere volere al momento dei fatti. La difesa, al contrario, ha sempre sostenuto che fosse affetta da un "grave deficit cognitivo". Pifferi, secondo l'accusa, avrebbe lasciato a casa da sola la figlia di 18 mesi per sei giorni nel luglio del 2022 per trascorrere il tempo a casa del compagno nella Bergamasca. La piccola era morta di stenti. È possibile che il legale chieda una nuova perizia.