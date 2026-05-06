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A Gemona la cerimonia per il 50/mo anniversario del sisma in Friuli

GEMONA DEL FRIULI, 06 MAG - Bandiere tricolori lungo le vie e centro blindato oggi a Gemona del Friuli (Udine) in occasione del 50/mo anniversario del terremoto del 6 maggio 1976. Nel pomeriggio è atteso il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che parteciperà, assieme alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a una seduta straordinaria del Consiglio regionale. Sulla facciata del Cinema Teatro Sociale, che ospita l'evento, è stato affisso uno striscione con la scritta "Maggio 1976 - Maggio 2026. Gemona ed il Friuli ringraziano di cuore e non dimenticano. Benvenuto Presidente". Lungo le vie del centro anche qualche bandiera del Friuli, a sottolineare la rinascita di un territorio devastato da una scossa di magnitudo 6.4 della scala Richter. Un terremoto che causò quasi mille morti - 400 nella sola Gemona - e circa 3mila feriti e che unì i friulani nell'impresa più difficile, quella della ricostruzione. Diversi gli uomini e i mezzi delle forze dell'ordine dispiegati in queste ore in città. Mattarella è atteso dopo le 16. Prima di recarsi al Cinema Teatro sociale, il Capo dello Stato, secondo programma, renderà omaggio al monumento per le vittime del terremoto nel cimitero locale.

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