A Gaza piove a dirotto, spazzate via le tende degli sfollati

IL CAIRO, 16 DIC - Forti piogge hanno inondato anche oggi le tende degli sfollati nella Striscia di Gaza, in una scia di maltempo peggiorato da ieri sera. Secondo l'agenzia palestinese Wafa, l'acqua piovana si è infiltrata anche in alcune parti del complesso medico Al-Shifa a Gaza City, in particolare nei reparti di emergenza e accoglienza, costringendoli a chiudere. Mahmoud Bassal, portavoce della Protezione Civile di Gaza, ha detto che migliaia di case parzialmente danneggiate durante gli attacchi israeliani rischiano di crollare da un momento all'altro a causa della pioggia e dei forti venti. "Queste case rappresentano un grave pericolo per la vita di centinaia di migliaia di palestinesi che non hanno un riparo", ha dichiarato Bassal. "Abbiamo ripetutamente avvertito il mondo, ma invano". Il Centro meteorologico palestinese prevede per le prossime ore temperature in calo soprattutto nelle zone montuose e rovesci sparsi nella maggior parte delle aree, che potrebbero essere accompagnati da temporali e occasionalmente grandine. Le precipitazioni dovrebbero attenuarsi durante la sera e la notte. I venti saranno moderati, con un passaggio da sud-est a nord-ovest, e il mare sarà moderatamente agitato. Il servizio meteorologico ha avvertito del rischio di inondazioni improvvise nelle valli e nelle zone basse. In questo contesto, Actionaid lancia un ennesimo appello ad aprire con urgenza i valichi di frontiera e ad aumentare l'ingresso degli aiuti a Gaza. "La sofferenza a Gaza è incessante. Le bombe forse sono diminuite, ma il dolore no - afferma Alaa AbuSamra, responsabile del Programma di Risposta all'Emergenza di ActionAid in Palestina -. Gaza è diventata un inferno dove ogni mese porta un nuovo modo di lottare o morire. Sono un genitore. Ho dei figli. E come ogni madre e padre sfollato in Palestina, temo che il freddo riuscirà dove le bombe hanno fallito".