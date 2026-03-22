A fuoco rimessaggio e due abitazioni, un intossicato

CASCINA (PISA), 22 MAR - Una persona è rimasta intossicata e altre tre hanno dovuto trovare sistemazioni alternative dopo che un incendio è scoppiato in un rimessaggio estendendosi due villette a Cascina, nel Pisano. Il rogo si è sviluppato la scorsa notte e i vigili del fuoco sono stati costretti a lavorare per ore e con diversi mezzi prima di riuscire a estinguere le fiamme e completare la bonifica degli ambienti. I due edifici hanno subito danni ingenti e sono stati dichiarati inagibili. Praticamente distrutto anche il rimessaggio dal quale è partito l'incendio per cause ancora da chiarire. Il rogo si è sviluppato intorno alle 2 in un'area adibita a rimessaggio di attrezzature e materiali vari e le fiamme si sono propagate in fretta anche in alcuni locali delle due abitazioni. Quattro le persone che hanno dovuto abbandonare le case, e una di loro è stata accompagnata in ospedale per accertamenti per aver respirato i fumi della combustione. Sull'episodio indagano i carabinieri che in base alla relazione tecnica dei vigili del fuoco dovranno ricostruire l'accaduto.