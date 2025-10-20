A fuoco capannone a Napoli, in cielo densa colonna di fumo

NAPOLI, 20 OTT - Un vasto incendio si è sviluppato poco prima delle 22 all'interno di un capannone adibito a deposito di ricambi di auto nel quartiere napoletano di Ponticelli, alla periferia orientale della città. Al momento non si ha notizia di persone coinvolte. Sul posto - in via Principe di Napoli - sono intervenuti i carabinieri della stazione di Barra e del Nucleo Radiomobile del Gruppo di Napoli, a seguito di una segnalazione ricevuta dal 112. Con loro anche i vigili del fuoco impegnati in questi minuti nell'opera di spegnimento del rogo che ha generato una densa colonna di fumo ben visibile anche dal centro della città. Il luogo al cui interno si sono sviluppate le fiamme è conosciuto col nome di capannone "Martinelli".