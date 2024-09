A fuoco baracche sotto cavalcavia a Livorno, un morto

LIVORNO, 04 SET - Un uomo senza fissa dimora 55enne di origini romene è morto la notte scorsa nell'incendio di alcune baracche usate come dormitorio di fortuna sotto un cavalcavia della superstrada Fi-Pi-Li nella zona di Stagno, tra i comuni di Livorno e Collesalvetti. A dare l'allarme sono stati due volontari, della Misericordia di Montenero e della Pubblica assistenza di Collesalvetti che stavano passando sulla superstrada con la loro auto. Sul posto vigili del fuoco e polizia oltre ad un'ambulanza e un'automedica. Una volta spente le fiamme, all'interno di una delle baracche i vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita del 55enne. Sono tuttora in corso gli accertamenti tecnici per stabilire la causa del rogo.