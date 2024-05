++ A Firenze niente intesa col Pd, 5s pronti a correre soli ++

Turisti passeggiano a Firenze 29 marzo 2013. Tanti a Firenze i musei aperti in occasione di Pasqua e Pasquetta. Tra quelli che fanno parte del Polo gestito dallo Stato, vi sono Galleria degli Uffizi, Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli dalle ore 8,15 alle ore 19, mentre il Museo del Bargello lo sarà dalle 8.15 alle 17. Nella sola giornata di domenica, saranno aperti anche le Cappelle Medicee (dalle 8.15 alle 16.50) e il Cenacolo di Andrea Del Sarto, dalle 8.15 alle 13.50. Quanto al Corridoio Vasariano, è organizzata da Florence Pass una visita per la mattina di Pasqua, ritrovo alle 11,40 in piazza Signoria. ANSA/MAURIZIO DEGL' INNOCENTI