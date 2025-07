A Firenze mostra su Enrico Berlinguer, focus su impegno per pace

FIRENZE, 25 LUG - A oltre 40 anni dalla scomparsa del leader politico e esattamente a 50 dall'ultimo comizio alle Cascine che raccolse 4 cortei di un milione di persone, Firenze ospiterà la mostra "I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer" dedicata alla vita, alla carriera, alla fortuna politica e anche al lascito morale del dirigente del Partito comunista italiano. L'esposizione, su 2500 metri quadri, sarà visibile al Mandela Forum dal 3 settembre, con l'inaugurazione alla presenza della famiglia Berlinguer, al 5 ottobre, si spiega in una nota, e approfondirà in particolare l'impegno per la pace di Berlinguer. Ideata e organizzata dall'Associazione Enrico Berlinguer per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della sinistra italiana, la mostra arriva a Firenze, grazie all'impegno dell'associazione Nelson Mandela Forum, in una versione ampliata e integrata con una nuova sezione dedicata al rapporto tra il leader del Pci e la Toscana, terra dove è nato il comunismo italiano: non a caso in mostra ci sarà anche la prima bandiera del Pci, che per l'occasione lascia la città di Livorno dove nacque il partito di Gramsci. Tra le peculiarità dell'allestimento, anche una 'zona comizio' con una vecchia Fiat Cinquecento e alcune 'campane' dove posizionarsi per ascoltare la viva voce di Berlinguer che declama alcuni dei discorsi più famosi. La mostra fiorentina sarà legata a una frase di Berlinguer sulla pace, ovvero "Se vuoi la pace, prepara la pace". Il materiale documentale è stato organizzato secondo cinque sezioni tematiche e per tratteggiare a tutto tondo la figura dello statista sono stati inoltre introdotti dei focus specifici. Durante l'inaugurazione sono previste letture dai discorsi di Berlinguer sulla pace a cura dei giovani dell'associazione Il Lavoratorio. A seguire presentazione del libro 'La pace al primo posto' di Alexander Hobel, con Marco Tarquinio. Nei giorni successivi, ogni pomeriggio, la mostra sarà accompagnata da presentazioni di libri, incontri e dibattiti pubblici sulla figura di Berlinguer. "Sottolineare il rapporto di Enrico Berlinguer con la Toscana - afferma il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - aiuterà a restituire un quadro ancora più completo della figura di leader politico appassionato, così centrale nella storia della Repubblica e della società italiana, e del suo pensiero che, a partire dall'impegno per la pace, si rivela in tutta la sua attualità e lungimiranza nel mondo di oggi, scosso da guerre e conflitti".