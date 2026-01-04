Giornale di Brescia
A Firenze manifestazione davanti al consolato Usa, 'Giù le mani dal Venezuela'

FIRENZE, 04 GEN - Con lo slogan 'Yankee go home' e sulle note degli Intillimani, si è da poco conclusa a Firenze una manifestazione davanti al consolato Usa per opporsi all' "aggressione imperialista degli Stati Uniti d'America contro il Venezuela Bolivariano e il sequestro del legittimo presidente Nicolas Maduro e della sua famiglia". Promossa dalle comunità di Perù, Cuba, Bolivia, Cile, Messico e Colombia, alla manifestazione hanno aderito anche i centri sociali, i Giovani palestinesi e gli 'Statunitensi contro la guerra'. Ad aprire il breve corteo, che da piazza Ognissanti ha raggiunto il vicino consolato Usa, uno striscione con scritto 'Contro l'imperialismo, giù le mani dal Venezuela'. Nel corso degli interventi al microfono più volte i manifestanti hanno chiesto che Maduro venga liberato. In corteo tante bandiere, da quella venezuelana a quella palestinese, oltre alle insegne di numerose forze politiche e realtà della sinistra. La manifestazione si è tenuta senza tensioni. Sempre nel pomeriggio si è svolto a Viareggio (Lucca) un presidio in piazza Mazzini promosso dal Forum della pace Versilia.

FIRENZE

