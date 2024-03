A due anni dalla scomparsa una fiaccolata per Andreea Rabciuc

JESI, 04 MAR - Il 12 marzo prossimo si terrà nel centro storico di Jesi una fiaccolata per ricordare Andreea Rabciuc, la 27enne romena scomparsa due anni fa dalle campagne della Vallesina, e ritrovata morta il 20 gennaio scorso in un casolare a Castelplanio, lungo la strada Montecarottese. Ad organizzare l'iniziativa, a due anni esatti dalla scomparsa, è la madre della giovane, Georgeta Cruceanu, che ne ha dato annuncio in questi giorni via social. "La fiaccolata partirà dall'Arco Clementino a Jesi e percorrerà il corso fino a piazza Federico II, con vari momenti di preghiera e con le parole di amici o di chiunque voglia rivolgerle un pensiero". fa sapere la mamma su Facebook. "L'intento è quello di ricordare mia figlia nel secondo anniversario della sua scomparsa e di chiedere giustizia e verità sull'accaduto. Invito tutti quelli che vorranno ricordarla così come era allegra e sorridente con un cuore grande. Inoltre il corteo rivolge un grido di dolore, uno stop alla violenza contro le donne perché anche in questo caso è di ciò che si tratta". Andreea scomparve all'alba del 12 marzo 2022 dopo un party in una roulotte a meno di un chilometro dal rudere dove sono state trovati suoi resti. Unico indagato ad oggi resta Simone Gresti, ex fidanzato della ragazza, accusato di sequestro di persona, omicidio volontario, istigazione al suicidio e spaccio di droga.