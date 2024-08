A Cuba registrati più di 400 casi di virus Oropouche

L'AVANA, 21 AGO - Le autorità cubane hanno registrato fino all'inizio di agosto più di 400 casi di infezioni da virus Oropouche. I dati sono stati rivelati nel programma di approfondimento della tv di stato, Mesa Redonda. Il ministro della Salute cubano José Ángel Portal Miranda si è rammaricato delle "risorse limitate" di cui dispone il suo portafoglio per far fronte "urgentemente" all'aumento non solo dell'Oropouche ma anche della dengue, anche se ha assicurato che al momento non è stato registrato alcun paziente affetto da zika e chikungunya. L'organismo di controllo sulla sanità pubblica degli Stati Uniti, i Cdc (Centers for Disease Control and Prevention), ha alzato il livello di allerta a 2, grado che impone molta precauzione quando si visita un Paese straniero. "C'è un'epidemia di Oropouche a Cuba", hanno comunicato i Cdc precisando che "sono stati segnalati numerosi casi del virus in turisti statunitensi ed europei di ritorno da un viaggio" sull'isola caraibica.