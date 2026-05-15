A Città del Messico Sheinbaum e gli U2 insieme per l'infanzia

CITTÀ DEL MESSICO, 14 MAG - La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha partecipato a sorpresa all'Assemblea Generale della Street Child World Cup insieme ai membri del gruppo musicale irlandese degli U2. L'iniziativa, svoltasi nella capitale del Paese, ha riunito giovani e attivisti di 21 Paesi per discutere delle sfide che affrontano i minori in condizioni di vulnerabilità. Durante l'incontro è stata svelata la targa commemorativa della quinta edizione dell'evento. La presenza dei musicisti, in città per le riprese di un videoclip, ha rafforzato l'impegno umanitario della giornata. La leader ha sottolineato l'importanza di potenziare le politiche pubbliche a favore dei giovani. Alejandra Frausto, segretaria del Turismo di Città del Messico, ha condiviso le immagini del raduno sui social, dichiarando: "Molto felice di accompagnare la nostra presidente. Nella capitale e in tutto il Paese l'infanzia, e in particolar modo le bambine, godono dei propri diritti all'attività fisica, allo svago e alla salute".