A Ciampino abbraccio tra Crosetto e direttore dell'Aise

ROMA, 04 OTT - Una foto con un abbraccio tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e il direttore dell'Aise, Gianni Caravelli, è quella immortalata questa mattina da un parlamentare al termine della cerimonia di avvicendamento del nuovo capo di Stato maggiore della Difesa, in uno degli hangar dell'aeroporto militare di Ciampino. L'immagine di distensione tra il titolare di via XX settembre e il capo del servizio segreto italiano per l'estero, che sorridono insieme, punta a fugare quindi le notizie su presunte tensioni, che erano circolate dopo la diffusione del verbale di un colloquio tra il ministro della Difesa e il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, nel quale sarebbero emerse critiche da parte di Crosetto all'intelligence esterna.