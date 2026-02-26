Giornale di Brescia
A Chigi vertice con Gualtieri, Rocca e il governo su ddl Roma Capitale

ROMA, 26 FEB - ANSA) - ROMA, 26 FEB - Vertice a Palazzo Chigi sul disegno di legge su Roma Capitale. È appena terminata la riunione tra il Governo, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. L'incontro, per parlare del ddl che dovrebbe arrivare presto in Aula, è durato circa due ore.

ROMA

