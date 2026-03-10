A Chigi Crosetto, Mantovano, Servizi e vertici militari, focus su crisi nel Golfo

ROMA, 10 MAR - Si sono riuniti questa mattina, alla presenza del ministro della Difesa, Guido Crosetto, e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, i vertici militari e dell'intelligence. Lo riferiscono Fonti di Palazzo Chigi, spiegando che nel corso dell'incontro è stato effettuato un punto della situazione sugli aspetti militari e informativi connessi alla crisi nell'area del Golfo.