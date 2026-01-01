A Capodanno in piazza Duomo multe per 10mila euro per i botti

MILANO, 01 GEN - Nella notte di Capodanno, tra piazza Duomo e le vie limitrofe, sono state elevate sanzioni amministrative per circa 10mila euro per la violazione dell'ordinanza del sindaco inerente al divieto di possesso di materiale pirotecnico. Lo rendono noto i carabinieri, aggiungendo che una persona è stata denunciata per esplosione pericolosa e un 34enne arrestato in esecuzione di una misura cautelare. Poco prima della mezzanotte c'è stato qualche momento di tensione per entrare in piazza Duomo, dove era già stata raggiunta la capienza massima di 4500 persone, ma è subito rientrata grazie all'intervento delle forze dell'ordine.