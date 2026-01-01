Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

A Capodanno in piazza Duomo multe per 10mila euro per i botti

AA

MILANO, 01 GEN - Nella notte di Capodanno, tra piazza Duomo e le vie limitrofe, sono state elevate sanzioni amministrative per circa 10mila euro per la violazione dell'ordinanza del sindaco inerente al divieto di possesso di materiale pirotecnico. Lo rendono noto i carabinieri, aggiungendo che una persona è stata denunciata per esplosione pericolosa e un 34enne arrestato in esecuzione di una misura cautelare. Poco prima della mezzanotte c'è stato qualche momento di tensione per entrare in piazza Duomo, dove era già stata raggiunta la capienza massima di 4500 persone, ma è subito rientrata grazie all'intervento delle forze dell'ordine.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario