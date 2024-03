A Caivano il Consiglio dei bambini. Zangrillo, 'che emozione'

CAIVANO, 20 MAR - Si è detto emozionato, proprio come il giorno in cui giurò da ministro davanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E ai bimbi di Caivano, il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha promesso: "Non vi lasceremo soli, abbiamo bisogno di voi". "Ascoltandovi e osservandovi cercavo di capire i momenti più toccanti da quando sono stato ministro - ha raccontato ai bambini in occasione della cerimonia di insediamento del Consiglio delle bambine e dei bambini - Il primo momento è quando sono stato nominato ministro. Il secondo momento di emozione è quello che mi avete regalato oggi. Voi siete il futuro del nostro paese rappresentate la nostra proiezione, dobbiamo essere capaci di coltivare la vostra crescita. Noi abbiamo bisogno di voi, il nostro compito ad un certo punto termina e dobbiamo passare il testimone". "Bisogna imparare in fretta nella vita che una cosa fondamentale è saper stare insieme agli altri, se noi vogliamo vivere una vita felice dobbiamo saper fare squadra. Per questo arrivando a Caivano il governo si è preoccupato di fare squadra ma non c'è sfuggito di fare squadra con i bimbi oltre che con le istituzioni - ha sottolineato il ministro - non vi lasceremo soli. Continueremo a lavorare insieme a voi, ad ascoltarvi a capire le vostre esigenze, se saremo a capaci di stare insieme e di dirci le cose in modo autentico e coraggio costruiremo una Caivano che sarà la vostra città. Abbiamo tanto bisogno di voi. Vi chiedo di continuare a credere in quello che fate".