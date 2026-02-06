Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

A Cagliari manifesti antifascisti 'ridicolizzano' Giornata del Ricordo, è polemica

AA

CAGLIARI, 06 FEB - "Nelle vie centrali della città e persino davanti a numerose scuole cittadine, sono apparsi svariati manifesti che osano inneggiare a un fantomatico e inesistente '10 febbraio, giorno del ricordo partigiano', chiedo al sindaco che si adoperi per la rimozione tempestiva di tutti i manifesti con la massima urgenza". La richiesta arriva dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Corrado Meloni, che parla di "una provocazione riluttante e intollerabile firmata Azione antifascista di Cagliari". Per Meloni si tratta di un "atto indegno che arriva a soli quattro giorni dalla celebrazione solenne del vero Giorno del Ricordo, istituito con la legge 30 marzo 2004, n. 92 in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata". "È un atto di pura propaganda e disinformazione che tenta di sporcare una data riconquistata dopo decenni di colpevole silenzio e rimozione ideologica - insiste Meloni - una data che ha finalmente restituito dignità e visibilità alla tragedia di centinaia di migliaia di italiani del confine orientale". "Un gesto che risuona come un insulto alla memoria del sacrificio dei martiri e delle sofferenze degli esuli, nonché uno spregevole e becero tentativo di indottrinamento ideologico rivolto ai più giovani, usando le scuole come palcoscenico per la menzogna - aggiunge l'esponente di Fdi -. Il 10 febbraio è e resterà il Giorno del Ricordo dei martiri delle foibe e degli esuli giuliano-dalmati. Non si tocca, non si cancella, non si infanga: in nome della verità, per la memoria finalmente ricucita e per amore dell'Italia".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CAGLIARI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario