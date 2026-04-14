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A Bolzano storiche vasche in porfido come new jersey anti terrorismo

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BOLZANO, 14 APR - Nuova vita per le storiche vasche in porfido in piazza Walther a Bolzano, che sostituiscono gli anonimi new jersey anti terrorismo, installati negli anni scorsi in alcuni accessi del centro storico. Si tratta degli antichi canali delle acque bianche del centro storico di Bolzano, recuperati a metà degli anni '80 durante i lavori per la realizzazione del parcheggio interrato di piazza Walther e successivamente ed opportunamente adattati a fioriere, già utilizzate in passato per iniziative decorative e allestimenti curati dalla Giardineria comunale e da questa conservati nella propria sede. La soluzione adottata consente di mantenere invariati i livelli di sicurezza, nel rispetto delle indicazioni condivise con il Commissariato del Governo e la Questura e migliorando al contempo il decoro e la fruibilità degli spazi pubblici, informa il Comune. Il sindaco Claudio Corrarati ha voluto esprimere "un sentito ringraziamento al Commissario del Governo e alla Questura per la fattiva collaborazione e la disponibilità dimostrate, che permettono oggi di garantire una Città sicura, ma allo stesso tempo più accogliente". "Un ringraziamento è stato rivolto anche all'assessore all'Ambiente, Marco Caruso, che in tempi brevi, insieme alla Giardineria comunale, ha individuato e promosso una soluzione efficace, capace di coniugare esigenze di sicurezza, valorizzazione del patrimonio esistente e qualità urbana", conclude la nota.

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