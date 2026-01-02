A Bologna ore di angoscia per il 16enne disperso a Crans-Montana

BOLOGNA, 02 GEN - Sono ore di attesa e di angoscia a Bologna per la sorte di Giovanni Tamburi, 16enne disperso a Crans-Montana, per il quale la madre Carla Masiello ieri ha lanciato un appello per avere sue notizie. Il sindaco Matteo Lepore ha parlato con la donna, mettendola in contatto con la Farnesina. La città è col fiato sospeso in attesa di notizie. Giovanni frequenta il liceo scientifico Righi di Bologna. "Speriamo che tutto possa risolversi al meglio", ha commentato l'istituto sui social condividendo un articolo sull'appello della madre. Il ragazzo si trovava in Svizzera con suo padre, imprenditore bolognese, cha ha una casa a Crans-Montana. Era uscito con alcuni amici per andare a Le Constellation, dove è scoppiato l'incendio che ha ucciso decine di persone, per lo più ragazzi.