A Bologna al via Passo dopo Passo, la prima fiera del turismo a piedi

BOLOGNA, 15 APR - "Il turismo a piedi non è più una nicchia ma un settore strutturato che conta oltre 300mila camminatori all'anno e più di 2 milioni di pernottamenti". Così Mattia Santori, presidente del Territorio Turistico Bologna Modena, presentando "Passo dopo passo", la prima fiera italiana dedicata al turismo lento in programma a DumBo, a Bologna, dal 17 al 19 aprile. "È significativo che questa prima edizione si tenga qui - sottolinea - perché il nostro territorio ha molto da offrire, a partire dalla Via degli Dei, oggi uno dei cammini più frequentati d'Italia. Bologna ha tanti percorsi e vogliamo continuare a investire in questa direzione". "Ci rivolgiamo anche a chi arriva da fuori regione e cerca esperienze autentiche. Chi prova un cammino tende poi a replicare, spostandosi verso altre destinazioni, anche all'estero". "Con 'Passo dopo Passo' - dice il direttore Francesco Sabatini - vogliamo dare una vetrina a un settore in crescita ma ancora frammentato: il turismo a piedi. Un mondo nato dalla passione per il camminare, diventato oggi un vero e proprio lavoro per migliaia di persone. La fiera nasce per creare confronto e scambio tra chi ci lavora, e per far vedere che esiste un settore maturo, ricco di professionalità e nuove opportunità di sviluppo". "DumBO non è solo il luogo che ospita la fiera, ma è parte attiva della sua organizzazione - dice l'amministratore delegato Andrea Giotti -. Crediamo nel turismo lento e sostenibile, un turismo che dia valore al territorio e non lo sottragga, e che crei scambio e socialità tra chi vive i territori e chi li attraversa". La fiera proporrà tre giorni di incontri, formazione e attività con 36 appuntamenti tra talk, workshop, camminate urbane e laboratori, coinvolgendo guide ambientali, operatori turistici, istituzioni e comunità di camminatori. Il programma prevede anche esperienze sul territorio, tra cui camminate urbane, escursioni lungo la Via degli Dei e verso il colle di San Luca.