Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

A Biella l'ultimo saluto a Maurizio Sella

AA

BIELLA, 25 NOV - Il Duomo di Biella gremito di persone stamattina per l'ultimo addio a Maurizio Sella, 83 anni. La città si è fermata per rendere omaggio al banchiere. Tante le personalità presenti del mondo della politica con il ministro Gilberto Pichetto, ma anche dell'imprenditoria. Alle esequie inoltre non sono mancati i tanti dipendenti e dirigenti del gruppo Sella. Cavaliere del lavoro, ha lavorato per sessant'anni nell'azienda di famiglia, guidandola alla crescita solida, impegnato poi a servizio delle istituzioni e delle organizzazioni nel settore bancario e imprenditoriale. Durante la messa don Paolo Boffa Sandalina ha ricordato la figura di Sella ribadendo il grande impegno per il territorio biellese e non solo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BIELLA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario