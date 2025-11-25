A Biella l'ultimo saluto a Maurizio Sella

BIELLA, 25 NOV - Il Duomo di Biella gremito di persone stamattina per l'ultimo addio a Maurizio Sella, 83 anni. La città si è fermata per rendere omaggio al banchiere. Tante le personalità presenti del mondo della politica con il ministro Gilberto Pichetto, ma anche dell'imprenditoria. Alle esequie inoltre non sono mancati i tanti dipendenti e dirigenti del gruppo Sella. Cavaliere del lavoro, ha lavorato per sessant'anni nell'azienda di famiglia, guidandola alla crescita solida, impegnato poi a servizio delle istituzioni e delle organizzazioni nel settore bancario e imprenditoriale. Durante la messa don Paolo Boffa Sandalina ha ricordato la figura di Sella ribadendo il grande impegno per il territorio biellese e non solo.