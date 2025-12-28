A Belgrado rimossa con successo una bomba Usa inesplosa

BELGRADO, 28 DIC - A Belgrado è stata rimossa e neutralizzata con successo stamane una bomba d'aereo americana inesplosa, risalente alla seconda guerra mondiale. Rinvenuto venerdì scorso in un cantiere ancora attivo nel moderno quartiere residenziale di 'Belgrado sull'acqua', ancora in via di costruzione lungo il fiume Sava, nei pressi del grande centro commerciale Galerija, l'ordigno - ha riferito il ministero dell'interno - è stato trasportato al poligono militare di Pasuljanske livade, dove verrà distrutta nei prossimi giorni in condizioni di tutta sicurezza per la popolazione e l'ambiente circostante. La bomba, modello AN-M44 del peso di 470 kg, era stata sganciata durante i bombardamenti alleati contro le postazioni tedesche per la liberazione di Belgrado nel 1944.