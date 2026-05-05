'A 95 anni Nave Vespucci è ancora un'icona pop, chi persevera vince'

(v. "Vespucci pronto a salpare verso gli Usa..." delle 09.06)) ROMA, 05 MAG - "Nave Vespucci è emblema e ambasciatore del 'bello e ben fatto' italiano e testimonia come la nostra capacità e creatività riescano a trasformare una nave scuola della Marina militare di 95 anni in una moderna icona pop senza tempo, che il mondo ci invidia per quello che rappresenta: l'Italia e gli italiani". Così Luca Andreoli, l'amministratore delegato di Difesa Servizi Spa, società in house del ministero, commenta l'inizio di una nuova avventura oltreoceano per il veliero considerato la nave più bella al mondo. Il tour mondiale 2023-2025 aveva portato il Vespucci in cinque continenti, durante due anni di navigazione e quasi 50.000 miglia nautiche percorse, pari oltre due volte la circonferenza terrestre. Ma il motto ufficiale dell'imbarcazione, dal 1978, si ispira a una famosa frase di Leonardo da Vinci: "Non chi comincia ma quel che persevera". Indicando che solo chi non si ferma vince. E dunque anche la nave scuola dove studiano gli allievi della Marina Militare ha scelto di andare avanti. Il nuovo Tour Mondiale Amerigo Vespucci - Campagna in Nord America 2026 partirà il 9 maggio da Genova ed è un'iniziativa del ministero della Difesa e della Marina Militare, prodotta da Difesa Servizi Spa. Il progetto è sviluppato in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri, il ministero delle Imprese e del Made in Italy, quelli dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, della Cultura, del Turismo, per la Disabilità e quello dello Sport e i Giovani. "Siamo orgogliosi - conclude Andreoli - di continuare a promuovere nel mondo questo campione nazionale che, insieme al Villaggio Italia, è stato celebrato, ammirato e, talvolta, benevolmente invidiato".