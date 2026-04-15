A 13 e 14 anni aggredite dopo contatto 'accidentale', denunciate tre ragazze

TERNI, 15 APR - Sarebbe stata innescata da un contatto fisico accidentale nei corridoi di un centro commerciale di Terni l'aggressione ai danni di due ragazze della quale sono ora accusate una quindicenne e due quattordicenni denunciate a piede libero dai carabinieri alla Procura minorile per lesioni personali in concorso. Episodio, risalente al 3 aprile, documentato anche con un filmato fatto con un telefono cellulare da un altro minorenne. I militari erano intervenuti per una lite e sul posto avevano prestato i primi soccorsi a due minori, di 13 e 14 anni, trovate in stato di forte agitazione e - riferisce l'Arma - con evidenti segni di percosse. Trasportate in ambulanza al pronto soccorso, i sanitari hanno riscontrato lievi traumi e abrasioni multiple a carico di entrambe. Le immediate hanno portato a identificare "senza ombra di dubbio" ritengono i carabinieri le autrici dell'aggressione già allontanatesi prima dell'arrivo della pattuglia. Secondo quanto ricostruito e dichiarato dalle aggredite, l'episodio sarebbe scaturito appunto da un contatto fisico accidentale avvenuto poco prima nei corridoi del centro commerciale. Che - è emerso dagli accertamenti - ha dato il via ad una serie di insulti, sfociati poi in strattoni, schiaffi e calci ai danni delle due minori. Il tutto alla presenza di altri giovani che hanno assistito all'evento. Le tre presunte responsabili sono state rintracciate presso le proprie abitazioni dove, alla presenza dei genitori - si legge sempre nella nota dell'Arma -, hanno ammesso le proprie responsabilità.