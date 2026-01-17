Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

A 11 anni spara e uccide il padre in Usa, gli aveva confiscato Nintendo Switch

AA

NEW YORK, 17 GEN - Un bambino di 11 anni ha sparato e ucciso il padre dopo che gli aveva confiscato il Nintendo Switch. L'incidente è avvenuto - riportano i media americani - il 13 gennaio nella contea di Perry, in Pennsylvania. La polizia è arrivata sul posto di notte rispondendo a una chiamata d'emergenza e ha trovato Douglas Dietz, 42 anni, morto nel letto. La moglie dormiva quando ha udito un forte rumore che l'ha svegliata. Ha provato a scuotere Dietz, senza ottenere risposta. Sentendo un suono simile a gocce d'acqua ha acceso la luce, realizzando che era sangue. A quel puntoil bambino, C.D., ha detto alla mamma: "papà morto. Ho ucciso papà".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NEW YORK

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario