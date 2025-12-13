A 100 anni dalla nascita una giornata per ricordare Guido Fanti

BOLOGNA, 13 DIC - Una fotografia degli anni Sessanta e Settanta in Emilia-Romagna, visti attraverso l'impegno e l'attività politica di Guido Fanti, sindaco di Bologna dal 1966 e primo presidente della Regione nel 1970. La giornata di studi è organizzata, nel centenario della nascita di Fanti, dalla Fondazione Biblioteca del Mulino e dalla Regione Emilia-Romagna. Intitolata "Guido Fanti e la Bologna degli anni Sessanta e Settanta, una transizione fra evoluzioni e fratture", la tavola rotonda si terrà lunedì 15 dicembre dalle ore 9.30 alle 13, a Bologna, nella sala polivalente, a lui dedicata, dell'Assemblea legislativa (viale Aldo Moro, 50). A ragionare sulla figura di Fanti, il rapporto tra Enti locali, Regioni, istituzioni nazionali ed europee, e sul contesto sociale ed economico della sua azione politica, saranno studiosi e storici, coordinati dai docenti dell'università di Bologna Paolo Pombeni, anche direttore della rivista "il Mulino" e Michele Marchi. Introdurranno i lavori i presidenti della Giunta regionale Michele de Pascale e dell'Assemblea legislativa Maurizio Fabbri.