Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

A 100 anni dalla nascita una giornata per ricordare Guido Fanti

AA

BOLOGNA, 13 DIC - Una fotografia degli anni Sessanta e Settanta in Emilia-Romagna, visti attraverso l'impegno e l'attività politica di Guido Fanti, sindaco di Bologna dal 1966 e primo presidente della Regione nel 1970. La giornata di studi è organizzata, nel centenario della nascita di Fanti, dalla Fondazione Biblioteca del Mulino e dalla Regione Emilia-Romagna. Intitolata "Guido Fanti e la Bologna degli anni Sessanta e Settanta, una transizione fra evoluzioni e fratture", la tavola rotonda si terrà lunedì 15 dicembre dalle ore 9.30 alle 13, a Bologna, nella sala polivalente, a lui dedicata, dell'Assemblea legislativa (viale Aldo Moro, 50). A ragionare sulla figura di Fanti, il rapporto tra Enti locali, Regioni, istituzioni nazionali ed europee, e sul contesto sociale ed economico della sua azione politica, saranno studiosi e storici, coordinati dai docenti dell'università di Bologna Paolo Pombeni, anche direttore della rivista "il Mulino" e Michele Marchi. Introdurranno i lavori i presidenti della Giunta regionale Michele de Pascale e dell'Assemblea legislativa Maurizio Fabbri.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BOLOGNA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario