A 10 anni dalla scomparsa di Regeni Fiumicello si tinge di giallo

FIUMICELLO, 25 GEN - Alle vetrine dei negozi sono appesi nastri e coccarde gialle, il colore simbolo della mobilitazione civile per Giulio Regeni. Altri fiocchi dello stesso colore spiccano nei dehors dei bar e lungo tutta la via principale del paese natale del giovane ricercatore rapito, torturato e ucciso in Egitto. A 10 anni esatti dalla sua scomparsa, oggi Fiumicello, in provincia di Udine, si tinge di giallo. "Verità e giustizia per Giulio Regeni-10 anni con Giulio" si legge nei cartelli esposti da negozi e locali. Nel primo pomeriggio l'appuntamento è alla pista di pattinaggio, per stringersi intorno alla famiglia Regeni, con "Parole, immagini e musica per Giulio". Attesi, tra gli altri ospiti, Elisa, don Luigi Ciotti, Alessandro Bergonzoni, Pif, Gherardo Colombo ed Elly Schlein. A seguire la proiezione del documentario Giulio Regeni. Tutto il male del mondo di Simone Manetti e una camminata dei diritti lungo le vie del paese. Alle 19.41, ora in cui il 25 gennaio 2016 Giulio inviò il suo ultimo messaggio dal Cairo prima di essere rapito, verrà osservato un minuto di silenzio nel piazzale dei Tigli. In queste ore il "popolo giallo" sta cominciando ad arrivare a Fiumicello, anche per visitare la mostra 'Giulio continua a fare cose… - Il Popolo giallo: una storia collettiva', allestita nella sala consiliare del municipio. L'esposizione ripercorre dieci anni di presenza, voci e gesti collettivi, trascorsi a chiedere verità e giustizia per Regeni. Attraverso disegni, immagini, oggetti, installazioni e video, l'allestimento - a cura di Paola Deffendi, Claudio Regeni e Marina Tuni, in collaborazione con il Comune di Fiumicello Villa Vicentina e con il collettivo Giulio Siamo Noi - racconta una storia fatta di persone, piazze, simboli. "La verità si conosce, manca la giustizia", scrive uno dei visitatori sull'albo delle presenze. "Orgoglioso di essere venuto per unirmi a tutta la comunità gialla. Verità a tutti i costi", puntualizza un altro.