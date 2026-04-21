90enne alla guida travolge e uccide ciclista di 81 anni nel Nuorese

NUORO, 21 APR - Un ciclista di 81 anni, Pellegrino Sandonà, originario di Arsiero (provincia di Vicenza), è morto nel primo pomeriggio in sella alla sua bicicletta dopo essere stato travolto sulla strada statale 128, tra Sorgono e Tonara, in provincia di Nuoro, da una Fiat Panda condotta da un automobilista di 90 anni. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Tonara, intervenuti sul posto. Il personale medico del 118 ha cercato di rianimare l'anziano ciclista, ma per lui non c'è stato nulla da fare.