Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

90enne alla guida travolge e uccide ciclista di 81 anni nel Nuorese

AA

NUORO, 21 APR - Un ciclista di 81 anni, Pellegrino Sandonà, originario di Arsiero (provincia di Vicenza), è morto nel primo pomeriggio in sella alla sua bicicletta dopo essere stato travolto sulla strada statale 128, tra Sorgono e Tonara, in provincia di Nuoro, da una Fiat Panda condotta da un automobilista di 90 anni. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Tonara, intervenuti sul posto. Il personale medico del 118 ha cercato di rianimare l'anziano ciclista, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NUORO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario