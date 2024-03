8 Marzo: detenute diventano modelle per un giorno a Trieste

TRIESTE, 05 MAR - Défilé di moda con detenute che diventano modelle per un giorno. Si svolgerà l'8 marzo prossimo nella Casa Circondariale "Ernesto Mari" - Sezione femminile, dove sfileranno i costumi di Silvia Bartole in un evento dal titolo "Bellezza. Ben-essere anche in carcere". L'iniziativa è organizzata dai Club Soroptimist di Trieste, Udine e Pordenone in collaborazione con il Distretto Lions 108TA2 e Università della terza età Trieste. All'interno di un'istituzione totale, come il carcere, la bellezza può essere un benessere, spiegano gli organizzatori, perché alcuni dei momenti in cui si può staccare e stare bene sono i corsi formativi che hanno l'intento di non fare sentire alle detenute di essere delle "donne diverse". L'iniziativa, sottolineano, "vuole avere una forte valenza trattamentale".