8 Marzo: corteo a Trieste contro la violenza e per la parità di genere

TRIESTE, 08 MAR - Oltre 1500 persone tra uomini, donne e giovani sono sfilate in corteo nel centro di Trieste per la parità di genere e contro la violenza organizzato da Non una di meno. In particolare, le organizzatrici hanno denunciato il gap salariale tra i generi, la carenza di servizi, l'impegno delle donne tra casa e lavoro, talvolta sottopagato, e il peso del patriarcato. Alcune esponenti hanno sottolineato che il numero dei consultori in città è stato dimezzato. "Non è la giornata della mimosa, ma una giornata di lotta" è stato uno degli slogan scanditi nel corso del corteo, come riporta la Tgr della Rai Fvg. Prima che il corteo partisse sono stati appesi 13 fazzoletti fucsia alla ringhiera del giardino di piazza Hortis, lo stesso numero delle vittime di femminicidio dall'inizio dell'anno.