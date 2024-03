8 marzo: a Milano doppio corteo, anche il blitz pro Palestina

MILANO, 08 MAR - Sono diverse migliaia le persone che si sono radunate davanti alla stazione Centrale di Milano per partecipare allo 'sciopero transfemminista' organizzato da Nonunadimeno per la Giornata internazionale della donna, un corteo che passerà da piazza della Repubblica e arriverà fino a Piazza Fontana. Una giornata intera dedicata alle donne, dopo che questa mattina più di un migliaio di studenti ha sfilato per le vie del centro di Milano contro il patriarcato ma anche per chiedere la liberazione della Palestina. Durante il corteo mattutino un piccolo gruppo in tuta bianca ha messo in scena un 'boycott tour' macchiando di vernice le vetrine di Zara e lanciando palloncini di vernice davanfi Starbucks e su un cartellone pubblicitario di Armani. A Porta Venezia invece un numero più cospicuo ha occupato un punto vendita di McDonald's. I manifestanti, soprattutto ragazze, sono entrate urlando "siamo il grido altissimo e feroce di tutto quelle donne che non hanno voce" e poi hanno fatto un sit-in con altri slogan fra cui 'Palestina libera'. La sera, invece, al presidio hanno preso parte donne, uomini e anche molti bambini accompagnati dai genitori. Tra la folla sventolavano bandiere dei Sentinelli, della rete No Cpr ma anche della Palestina, con cartelli come 'io l'8 tutto l'anno', 'Basta violenza machista', 'Libera da commenti e battute sulla maternità' o come quello di un uomo che su un cartone ha scritto: 'Sono qui per imparare'. Su un palazzo che affaccia su piazza Duca d'Aosta è stata anche proiettata la scritta con il laser '8 marzo, Milano, NUDM'. "Vogliamo che le strade della nostra città - hanno detto con il megafono gli organizzatori - siano attraversate da tutte e tutti: riprendiamoci le strade di Milano perché siamo di nuovo marea contro la retorica patriarcale e razzista". Durante il corteo anche un altro blitz sui cartelloni di un cantiere di un edificio su via Vittor Pisani "di un fondo immobiliare che specula" con la scritta con la bomboletta spray 'casa per tutte'.