8 marzo: 10mila a Milano in corteo contro guerra e patriarcato

MILANO, 08 MAR - "Disarmiamo guerra e patriarcato" è il grande striscione con cui si è aperto il corteo organizzato da Non una di meno in occasione dell'8 marzo a Milano. Un corteo a cui hanno partecipato almeno diecimila persone che da piazza Duca d'Aosta sono arrivate a piazza Fontana con cartelli contro la guerra e anche contro il ddl Buongiorno. Un grande poster con scritto 'Senza consenso è stupro, senza dissenso è fascismo' è stato affisso al grattacielo Pirelli, sede del Consiglio regionale. Sulle vetrine di un locale vuoto, sono stati attaccati manifesti con il simbolo di Microsoft e la scritta molestatore, con il simbolo di Tesla ma a testa in giù e altri sugli Epstein secret, e uno con Trump a testa in giù e la scritta 'Make Fascist Afraid Again', ovvero fate che i fascisti abbiano ancora paura. Alcuni dei manifestanti, dell'ala antagonista, sono entrati nel cantiere e saliti sul Pirellino, l'ex edificio venduto dal Comune al gruppo Coima che rientra nella maxi inchiesta sull'urbanistica, e hanno srotolato uno striscione con scritto: "Viva gli spazi sociali. Occupiamola, che sia la nostra città".