70/o Trieste all'Italia: Fedriga, oggi è protagonista nel Paese

TRIESTE, 25 OTT - "E' un anniversario importante, di strada ne è stata fatta moltissima e Trieste è tornata non soltanto in Italia ma centrale nel nostro Paese. Oggi Trieste svolge un ruolo da protagonista, anzi per l'Italia rappresenta sempre di più un'opportunità straordinaria di crescita e di connessioni". E' il messaggio inviato dal presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga alla vigilia del 70/o anniversario del ritorno della città all'Italia, dagli Stati Uniti dove si trova in missione. "Oggi Trieste è in grado di guardare al futuro apportando al nostro Paese un valore aggiunto straordinario. Un valore aggiunto che ha saputo dialogare - e continua a saper dialogare - con il mondo, che sa creare ponti, connessioni ma che tiene orgogliosamente le radici ancorate al proprio Paese e al proprio tricolore", ha concluso Fedriga.