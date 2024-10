7 ottobre: La Russa, è stata aggressione disumana e criminale

ROMA, 07 OTT - "A un anno dal brutale attacco del 7 ottobre 2023, ribadisco la mia ferma e totale condanna per la vile aggressione condotta da Hamas contro inermi civili israeliani. In questo triste anniversario, sentita e profonda vicinanza va al popolo di Israele, colpito quel giorno da una azione di inaudita violenza che portò alla morte di 1400 persone e al rapimento di circa 250 tra uomini, donne e bambini. Donne, minori e anziani, inoltre, vennero torturati e abusati. Un'aggressione disumana e criminale per la quale Hamas porterà per sempre il marchio dell'infamia. Con rinnovata solidarietà, partecipo al dolore delle famiglie delle vittime e mi unisco all'appello per la liberazione immediata degli ostaggi ancora trattenuti, auspicando che possano presto tornare a casa e riabbracciare i propri cari". Lo dichiara in una nota il presidente del Senato, Ignazio La Russa.