7 misure per traffico di stupefacenti a Roma, coinvolti 3 poliziotti

ROMA, 17 FEB - Un gruppo criminale che operava nel traffico di stupefacenti si sarebbe avvalso di poliziotti per rifornirsi di droga e ricevere da loro informazioni. Su disposizione della Dda di Roma, la Direzione Investigativa Antimafia nella mattinata di oggi ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il Tribunale capitolino nei confronti di 7 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Tra gli indagati ci sono tre appartenenti alla Polizia di Stato che, in numerose occasioni, avrebbero detenuto e ceduto ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, avrebbero compiuto accessi abusivi al sistema di consultazione Sdi delle forze dell'ordine e rivelato notizie d'ufficio e informazioni a uno dei componenti del gruppo criminale Secondo quanto emerso dall' indagine, avviata nel 2024 ,il sodalizio criminale forniva informazioni ai poliziotti corrotti circa la presenza di corrieri, anche di altri gruppi criminali, al fine di farli perquisire ed arrestare; circostanza in cui veniva sequestrato solo in parte lo stupefacente rinvenuto, per poi consegnare il restante quantitativo agli altri componenti del gruppo in cambio di denaro. Nell'esecuzione delle odierne misure restrittive, la Direzione Investigativa Antimafia si è avvalsa del supporto della Questura di Roma e dei competenti reparti dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.