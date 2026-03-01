Giornale di Brescia
54enne aggredisce la madre, messo ai domiciliari, la donna è grave

ROMA, 01 MAR - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 54enne romano, già noto alle forze dell'ordine, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti e estorsione commessi ai danni della madre convivente, 72enne romana. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice giallo presso il Policlinico Casilino, dove si trova attualmente ricoverata con prognosi riservata. L'oggetto contundente utilizzato per l'aggressione è stato rinvenuto e sequestrato. L'intervento dei carabinieri è scattato nel tardo pomeriggio quando al rifiuto della donna di consegnargli del denaro, il figlio l'avrebbe minacciata di morte e colpita violentemente al capo con un barattolo. I Carabinieri sono immediatamente giunti presso la loro abitazione bloccando l'uomo. I successivi accertamenti esperiti dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma tramite il sistema "SCUDO" - la banca dati interforze dedicata al monitoraggio della violenza domestica - hanno permesso di appurare ben sei precedenti interventi presso l'abitazione per episodi analoghi, già denunciati in passato dalla donna. Alla luce della gravità dei fatti e della reiterazione dei comportamenti, è stata attivata la procedura del "Codice Rosso" a tutela della vittima. L'arresto è stato convalidato e, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, il 54enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso l'abitazione del padre.

ROMA

