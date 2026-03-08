Giornale di Brescia
50 anni fa la prima tragedia del Cermis, 'il Trentino non dimentica'

TRENTO, 08 MAR - "Il Trentino non dimentica il 9 marzo 1976, quando la nostra comunità fu segnata dalla prima delle tragedie avvenute sul Cermis: due profonde ferite che sono vive e presenti nella memoria collettiva della nostra terra. Rinnoviamo il ricordo delle vittime e la nostra vicinanza alle loro famiglie". A ricordarlo il presidente della Provincia di Bolzano Maurizio Fugatti, in occasione del 50/o anniversario della prima tragedia della funivia del Cermis. Il 9 marzo 1976, data del primo, in ordine temporale, dei disastri del Cermis, che costò la vita a 42 persone, seguito dall'episodio del 3 febbraio 1998 con 20 vittime. Secondo il governatore, "proprio da episodi come questi il nostro territorio ha cercato di imparare, rafforzando nel tempo una cultura della prevenzione, della sicurezza e della responsabilità. Un impegno che si dimostra ogni giorno e specialmente in queste settimane in cui sono in corso le Paralimpiadi invernali 2026: l'occasione per rilanciare in un momento di forte tensione internazionale un messaggio di rispetto, inclusione e pace tra i popoli", conclude Fugatti.

