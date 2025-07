45 anni di fila, è il consigliere comunale più longevo d'Italia

BENEVENTO, 23 LUG - E' Mario Moccia di Castelvenere, Comune di poco più di duemila abitanti in provincia di Benevento, il consigliere comunale più "longevo" d'Italia: da 45 anni siede, senza alcuna interruzione, sugli scranni del consiglio comunale. A certificare il 'record' è stato lo stesso Comune. Moccia, 76 anni, da sempre di fede socialista, venne eletto per la prima volta consigliere comunale nel 1980. Da allora è sempre stato rieletto in Consiglio comunale, per lo più a capo del gruppo consiliare di opposizione. Il traguardo politico da recordman verrà ufficializzato questa sera nella seduta del consiglio comunale dal sindaco Alessandro Di Santo che, con un atto pubblico, riconoscerà "il costante impegno civico e i 45 anni di ininterrotto e meritorio servizio nel consiglio comunale di Castelvenere al consigliere Mario Moccia". "Pur essendo all'opposizione - commenta Moccia - ringrazio gli amministratori e il sindaco per il riconoscimento ufficiale che premia anni di impegno politico-amministrativo nella mia comunità". Al riconoscimento ufficiale di questa sera seguirà, il prossimo 3 agosto, una grande festa nel teatro comunale all'aperto, alla quale prenderanno parte, tra gli altri, il segretario nazionale del Partito Socialista Italiano Enzo Maraio e il presidente del consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero. E il sindaco Di Santo non esclude per quella data anche la presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in qualità di presidente nazionale dell'Anci.