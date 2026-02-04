4 morti per monossido di carbonio in una casa in Lucchesia

PORCARI (LUCCA), 04 FEB - Quattro persone sono decedute stasera per monossido di carbonio in un'abitazione di Rughi, vicino a Porcari (Lucca). Secondo fonti sanitarie si tratterebbe di un'intera famiglia. Una quinta persona è stata portata, ancora in vita, in codice d'urgenza rosso all'ospedale Cisanello di Pisa, e sempre secondo la Asl si dovrebbe salvare. Anche tre carabinieri che sono entrati nella casa per dare soccorso si sarebbero leggermente intossicati.