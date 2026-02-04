Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

4 morti per monossido di carbonio in una casa in Lucchesia

AA

PORCARI (LUCCA), 04 FEB - Quattro persone sono decedute stasera per monossido di carbonio in un'abitazione di Rughi, vicino a Porcari (Lucca). Secondo fonti sanitarie si tratterebbe di un'intera famiglia. Una quinta persona è stata portata, ancora in vita, in codice d'urgenza rosso all'ospedale Cisanello di Pisa, e sempre secondo la Asl si dovrebbe salvare. Anche tre carabinieri che sono entrati nella casa per dare soccorso si sarebbero leggermente intossicati.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PORCARI (LUCCA)

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario