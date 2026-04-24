'25 aprile, partigiano infame', la scritta in alcune piazze di Roma

ROMA, 24 APR - '25 aprile, partigiano infame'. Questa la scritta, fatta in bianco su dei grandi manifesti neri, comparsa in diverse piazze di Roma del municipio VII, in zona San Giovanni-Appio Latino, come al mercato di piazza Epiro e a piazza Tarquinia. "Stamane sono comparse scritte infami che infangano la Resistenza. Un oltraggio alla memoria e ai valori su cui si fonda la nostra democrazia. Abbiamo sollecitato l'amministrazione comunale a intervenire immediatamente per la rimozione e chiediamo alle forze dell'ordine di individuare al più presto i responsabili. Non sono episodi da sottovalutare: difendere la memoria significa difendere il presente e il futuro delle nostre comunità. Per i fascisti a Roma non c'è e non ci sarà mai posto", sottolinea Enzo Foschi, segretario Pd Roma. "È un gesto volgare. Queste sono stupide e inutili provocazioni fuori dal tempo e fuori dalla storia, quindi da condannare", ha affermato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. "Il 25 aprile è la Festa della Liberazione nazionale, la Festa della Liberazione dal nazifascismo. È un momento che accomuna tutti in un quadro costituzionale che ci vede tutti partecipi. Queste - ha concluso Rocca - sono solo provocazioni di pochissimi idioti".